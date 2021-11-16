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Врач назвала снижающий уровень «вредного» холестерина продукт

Доктор Фэйрчайлд назвала снижающий уровень «вредного» холестерина продукт
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Употребление цельнозерновой горчицы способно снизить уровень «вредного» холестерина в крови. Соответствующие данные следуют из исследования доктора Рут Фэйрчайлд из Университета Кардифф Метрополитен в Великобритании.

Специалист провела анализ состояния здоровья пациентов, которые ежедневно употребляли одну чайную ложку цельнозерновой горчицы в течение 12 недель. В результате Фэйрчайлд определила, что из 42 участников у 86% значительно снизился уровень холестерина в крови.

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Кроме того, среди принимающих участие в исследовании пациентов в возрасте от 40 до 70 лет было зафиксировано общее падение холестерина на уровне 10%.

«Это указывает на многообещающую тенденцию к снижению числа для тех, кто подвержен большему риску развития сердечных заболеваний, инсульта и сосудистой деменции», — приводит текст работы издание Express во вторник, 15 ноября.

Ранее, 10 ноября, нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что красная икра укрепляет иммунитет и полезна для сердца, сосудов. По ее словам, данный продукт является источником полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), фолиевой кислоты, лецитина и белка. Кроме того, как отметила врач, икра предотвращает развитие атеросклероза, она существенно укрепляет иммунитет.

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