Президент НАНГС спрогнозировал отсутствие задержек в сертификации оператора СП–2

Временная приостановка регулятором ФРГ процедуры сертификации независимого оператора «Северного потока – 2» (СП-2), компании Nord Stream 2 AG, скорее всего, не повлияет на сроки процесса сертификации газопровода, которые ранее обозначило Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков во вторник, 16 ноября.

Ранее в этот день Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». После изучения документации регулятор решил, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Сам Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам и нормативным требованиям.

Хайков отметил, что приостановка сертификации не повлияет на ее сроки из-за того, что регулятор ФРГ прямо заявил, что рассмотрение новых документов от новой отдельной дочерней компании-собственника немецкой части газопровода пройдет в оставшийся срок по ранее поданной заявке. Так как создание отдельной «дочки» для этого является инициативой самого Nord Stream 2 AG, этот возможный вариант учитывался ранее и организационные моменты по передаче активов и персонала не должны занять много времени, пояснил он.

Во-вторых, по словам президента НАНГС, Берлин заинтересован в ускорении запуска «Северного потока – 2», так как это позволит снизить цены на газ для немецких промышленных потребителей и населения, а германской стороне — начать зарабатывать на транзите газа далее.

«Поэтому вряд ли стоит рассматривать данную ситуацию как намеренное затягивание», — подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что в Германии происходит переход власти, новое правительство еще не сформировано, и эта непредсказуемость, конечно, может создать «некоторую корректировку позиции по «Северному потоку – 2», но не критическую».

Кроме этого любые новости о задержке сертификации, тем более ввода в эксплуатацию СП-2, будут приводить к биржевому росту цен на газ, которые и так находятся на «максимальных исторических уровнях», что «абсолютно невыгодно» всей Европе, так как на увеличение поставок энергоносителя «Газпромом» по существующим газопроводам вряд ли стоит рассчитывать, добавил Хайков.

Чтобы увеличить поставки газа в Европу, председатель правления НАНГС считает необходимым запустить «Северный поток — 2».

«Также можно предположить, что при текущих ценах на газ «Газпрому» и России может быть даже в некоторой степени выгодна задержка ввода газопровода, так как это будет поддерживать более высокий уровень цен на газ и давать возможность больше заработать. А большая прибыль «Газпрома» — это, в том числе, и более крупные налоговые отчисления в бюджет России, что обеспечивает социальные расходы государства», — заключил он.

После приостановки сертификации Nord Stream 2 AG цена на газ в Европе выросла до $1046 за тыс. куб. м. Стоимость декабрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки $1046 за тыс. куб. м, или €88,9 за 1 МВт•ч, исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.