Роспотребнадзор разъяснил правила дезинфекции общественного транспорта. Нормы прописаны в постановлении ведомства о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19.

«Хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров общественным транспортом городского, пригородного и местного сообщения (включая такси), должно обеспечиваться не реже двух раз в сутки проведение с применением препаратов вирулицидного действия: обработки поверхностей пассажирского салона, с которыми осуществляется непосредственный контакт руками человека; влажной уборки пола пассажирского салона», — говорится в документе.

Аналогичные меры должны проводиться субъектами, осуществляющими эксплуатацию помещений железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэровокзалов, в аэропортах, морских, речных портах.

Документ вступает в силу с 17 ноября. Он продлевает действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на коронавирус — он должен составлять не более 24 часов с момента отбора.

Ранее, во вторник, Минздрав России утвердил форму справки о вакцинации. В приказе ведомства указано, что QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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