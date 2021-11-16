В Польше заявили о готовности применить оружие на границе

Погранохрана Польши не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, однако постарается этого избежать. Об этом заявила во вторник, 16 ноября, пресс-секретарь службы Анна Михальская.

«Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники пограничной службы не будут колебаться с использованием оружия», — отметила Михальская в ходе брифинга.

Вместе с тем она подчеркнула, что польская сторона будет стараться избежать этого. При этом, по словам пресс-секретаря, польская погранслужба выходит на дежурства с боевым оружием.

«Мы — силовая структура, проходим обучение, чтобы в случае необходимости использовать это оружие», — добавила Михальская.

Она также обратила внимание на то, что в настоящий момент пограничникам приходится участвовать в отражении очередной крупной попытки нелегального пересечения границы мигрантами. Пресс-секретарь также не исключила, что в ближайшее время беженцы могут получить оружие.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал, что в ответ на действия мигрантов польские силовики применили водометы и газ. Вслед за слезоточивым газом в ход против мигрантов пошли светошумовые гранаты. При этом польский полицейский получил серьезное ранение, пытаясь пресечь попытку мигрантов перейти границу со стороны Белоруссии.

В тот же день министерство обороны Польши указало, что мигранты, пытающиеся прорваться через польскую границу, начали применять шумовые гранаты против польских военных. В ведомстве подчеркнули, что гранаты беженцам якобы предоставила белорусская сторона.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник отметил, что главы МИД Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

Президент России Владимир Путин за день до этого указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.