Регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG

Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила пресс-служба Федерального сетевого агентства ФРГ.

В регуляторе добавили, что сертификация оператора СП-2 продолжится, если форма его организации будет соответствовать законодательству страны.

Для управления частью трубопровода, которая находится на территории Германии, необходимо основать дочернюю компанию в ФРГ, пишет «Газета.Ru».

Днем ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства Германии, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте отмечал, что привлеченные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому украинские компании не смогут повлиять на запуск «Северного потока – 2». Он подчеркнул, что СП-2 — это проект, который необходимо как можно скорее ввести в строй.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.