Если верить опросам, каждый пятый россиянин опасается, что в скором времени на его рабочее место посадят робота. Да и как не волноваться, глядя на экспертные прогнозы: международные организации уровня ООН и главные трендсеттеры Кремниевой долины предрекают глобальную автоматизацию труда уже через каких-то 5–10 лет и, как следствие, переход человека в эпоху непрерывного обучения и смены карьерного вектора от пяти до десяти раз в течение жизни.

То есть теперь можно не волноваться, что в юности сделал неправильный выбор, и попробовать себя во всех областях, которые раньше считались недоступными. Тот же киберспорт. Это не только популярный у миллениалов и центениалов вид досуга, но большой медийный рынок. Мировые чемпионаты по League of Legends смотрят по 15 млн человек одновременно. Даже премьера седьмого сезона популярнейшей «Игры престолов» не смогла превзойти такой ажиотаж. То есть киберспорт вполне способен конкурировать по количеству зрителей с самыми рейтинговыми ТВ-шоу мира.

Глобальная аудитория геймеров на всех платформах сегодня превышает 2 млрд человек. И что приятно, большая часть из них говорит на русском языке, который входит в тройку самых популярных языков на игровой площадке Steam с долей в 11%, уступая только английскому и китайскому. Стоит отметить, что наши игроки также входят в число лучших в мире. Так, например, российская команда Team Spirit недавно выиграла десятый чемпионат мира по Dota 2, заработав около $18,2 млн. А команда Natus Vincere (NAVI), состоящая из российских и украинских игроков, стала победителем PGL Major Stockholm 2021 — самого престижного турнира по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

При этом отечественный рынок видеоигр и киберспорта занимает только 11-е место в мире и пятое в Европе по объему. По оценкам PWC, к концу 2021 года он составит $30 млн, а уже к 2023-му может достичь $100 млн. То есть это вполне себе перспективный рынок, где, очевидно, спрос на кадры не просто сформировался, но уже значительно превышает предложение.

И если до этого лета их подготовкой в России занимался с десяток университетов-энтузиастов, то сейчас ландшафт киберспортивного образования сильно расширяется. С 2022 года правительство запускает в ряде отечественных вузов программы подготовки в области киберспорта, куда, впрочем, входят курсы не только для разработчиков игр, но и по анализу данных, использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента. На программу выделяется 17,6 млрд рублей.

Хочет ли молодежь идти в киберспортсмены? Достаточно вспомнить, как взорвались соцсети и популярные паблики, когда Институт развития интернета два года назад предложил ввести в экспериментальном формате спецкурсы для школьников по Dota 2 и World of Warcraft. Мы, в свою очередь, также фиксируем интерес к игровой индустрии среди абитуриентов: в РТУ МИРЭА спрос на получение специальных знаний в сфере киберспорта с каждым годом увеличивается примерно на 50%. Так что в ноябре прошлого года в вузе открылся специализированный буткемп «Киберзона», где студентам предоставляется вся необходимая техника: от мощных компьютеров и плейстейшн до VR-аттракционов и других симуляторов.

Сегодня многие родители всё еще находятся в плену стереотипа о том, что юрист или бухгалтер — самые перспективные и стабильные профессии, а киберспорт не более чем развлечение для подростков. Развеять этот миф — дело государственной важности и экономической безопасности страны. Если, конечно, в будущем мы не хотим держать на балансе невостребованные кадры.

С этой точки зрения правительственная программа — важный шаг в этом направлении. Но пусть он будет не единственным. Чтобы родители не боялись отдавать детей в киберспорт, нужно разрушить стереотип о том, что зарабатывают в играх только профессиональные атлеты. Здесь много «неиграющих» должностей: менеджеры команд, организаторы мероприятий, комментаторы, журналисты, тренеры, судьи, психологи, дизайнеры костюмов и виртуальной среды. Даже юристы, финансисты и бухгалтеры, но только в обновленной формации. Всё это — тысячи рабочих мест.

Чтобы эти вакансии занимали наши ребята, а не вывезенные из-за границы визионеры, отрасли понадобится системный подход и государственная поддержка. В первую очередь придется решить открытые правовые вопросы, закрепив отрасль в трудовом праве. А далее всячески освещать киберспорт, в том числе за счет трансляций на федеральном телевидении. Тем более что к традиционному футболу у многих давно появились вопросы.

Более того, необходимо расширять программу профориентации для школьников, включив в нее современные интернет-профессии. Да, может, у блогеров и стримеров сегодня нет диплома о высшем образовании, зато у каждого пятого есть авторский курс по созданию контента и раскрутке в Сети, на которые наши дети тратят свои карманные деньги, потому что понимают, чего от них требует современная «экономика внимания».

А еще лучше предоставить шанс родителям выпускников пройти это тестирование, чтобы быть в курсе последних рыночных трендов и запросов. Кто знает, может, кто-то из них также захочет сменить профессиональный вектор. Говоря о профориентации, не будем забывать, что в киберспорт сегодня многие приходят подростками-самоучками из регионов. И чтобы не упускать эти таланты, важно продумать государственную систему скаутинга и развития особенно одаренных детей в данной области.

В конце концов, киберспорт — потенциальный актив не только для игроков отрасли, но и для экономики страны в целом.

Автор — доктор технических наук, ректор РТУ МИРЭА

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