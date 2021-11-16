Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели

Жителей Москвы в течение недели ждет изменение погодных условий, в ближайшее воскресенье сформируется снежный покров, его высота может достичь до 10 см. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

По словам специалистов, текущая неделя в столичном регионе будет отличаться частой сменой синоптической ситуации и неустойчивой погодой. Так, согласно данным синоптиков, 20 ноября атмосферное давление упадет до аномально низких величин, а спустя день температура начнет стремительно понижаться.

«Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 см, что соответствует первой декаде декабря», — отметили в «Фобосе».

В понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московской области в конце ноября установится погода, подобная той, что обычно бывает в январе. По его словам, если в ближайшее время температура ночами будет опускаться до –13 градусов, а дневная — до –7, то в конце месяца ночью будет до –19 градусов, а днем — –12.