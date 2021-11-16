Больше 7 тыс. жителей Липецкой области заболели ОРВИ за неделю

В Липецкой области зарегистрировано свыше 7 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за неделю. Уровень заболеваемости практически не изменился по сравнению с нерабочей неделей.

Порядка 62% заболеваемости приходится на Липецк. В областном центре выявили почти 4,4 тыс. случаев болезни. В основном болеют взрослые.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Липецке выявлено три случая гриппа А(H3N2). Все заболевшие — дети в возрасте до трех лет. Об этом сообщает GOROD48.

Вакцинацию от гриппа прошли 33,6% жителей Липецкой области, это свыше 379 тыс. человек. В Роспотребнадзоре уточнили, что прививки планируют сделать 60% населения области.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ сократилась в Красноярском крае. Тем не менее среди взрослого населения превышен эпидемический порог.