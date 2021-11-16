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Резкое похолодание прогнозируют в Самарской области

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Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры в Самарской области в ближайшие сутки. Местами ночью ожидается до –20 градусов.

Согласно прогнозам, погоду будет определять восточная периферия антициклона. Ожидается понижение температуры при ночном радиационном выхолаживании ночью 17 ноября. В дальнейшем в связи с прохождением фронтальных разделов атлантического циклона выпадет небольшой снег, при этом температура воздуха повысится. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на ГТРК Самара. Тем не менее средняя температура воздуха по итогам второй декады ноября будет ниже нормы только на 1 градус.

На отдельных участках дорог вероятна гололедица. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

Ранее синоптики спрогнозировали январские морозы в конце ноября в Московской области. Заметное похолодание произойдет в связи с арктическим вторжением. Температура воздуха по ночам к концу месяца может достигнуть –19 градусов.

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