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Оренбург закупит новые автобусы на 1 млрд рублей

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Власти Оренбурга намерены приобрести 130 больших автобусов для городских пассажирских перевозок. На эти цели в бюджете заложено 1,01 млрд рублей.

По данным «Урал56.ру», часть суммы будет выделена из городского бюджета, часть поступит из федерального бюджета. Автобусы поступят в распоряжение МКП «Оренбургские пассажирские перевозки».

В августе губернатор Денис Паслер во время прямой линии отметил плохое состояние общественного транспорта в Оренбурге. Глава региона отметил необходимость закупки 100–150 единиц транспорта для крупных городов Оренбуржья, в том числе Оренбурга и Орска.

Ранее сообщалось, что в Калининграде объявлены торги по выбору поставщика новых низкопольных трамваев. Максимальная стоимость контракта составит почти 2,9 млрд рублей. Город планирует заключить договор лизинга до февраля 2032 года.

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