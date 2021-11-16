Оренбург закупит новые автобусы на 1 млрд рублей
Власти Оренбурга намерены приобрести 130 больших автобусов для городских пассажирских перевозок. На эти цели в бюджете заложено 1,01 млрд рублей.
По данным «Урал56.ру», часть суммы будет выделена из городского бюджета, часть поступит из федерального бюджета. Автобусы поступят в распоряжение МКП «Оренбургские пассажирские перевозки».
В августе губернатор Денис Паслер во время прямой линии отметил плохое состояние общественного транспорта в Оренбурге. Глава региона отметил необходимость закупки 100–150 единиц транспорта для крупных городов Оренбуржья, в том числе Оренбурга и Орска.
Ранее сообщалось, что в Калининграде объявлены торги по выбору поставщика новых низкопольных трамваев. Максимальная стоимость контракта составит почти 2,9 млрд рублей. Город планирует заключить договор лизинга до февраля 2032 года.