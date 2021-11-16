Дед Мороз прошел вакцинацию от коронавируса

Дед Мороз сделал прививку от коронавируса. Об этом, по информации РБК, 16 ноября заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге», — отметил чиновник.

Уточняется, что Дед Мороз прошел полный курс вакцинации и готов к празднованию.

Как сообщает телеканал «360», 18 ноября в Великом Устюге зажгут первую новогоднюю елку и дадут старт праздничным мероприятиям, а Дед Мороз отправится в ежегодный тур по стране. Посетить эти мероприятия будет возможно только при наличии QR-кода, ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19, отмечает REGNUM.

Кувшинников отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом серьезная, на медучреждениях лежит большая нагрузка. Главной задачей властей он назвал обеспечение стопроцентной поддержки тем, кто нуждается в помощи, и сообщил о готовности развернуть дополнительные 700 коек в случае нештатного развития ситуации. Губернатор заверил, что в области дефицита вакцин нет.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об увеличении темпов вакцинации в стране. По его словам, темпы вакцинации в России за неделю увеличились на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Кроме того, темпы вакцинации от коронавируса среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю.

Ранее в этот день Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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