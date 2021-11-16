Базарную площадь отреставрируют в Тобольске к 2026 году

В Тобольске (Тюменская область) планируют провести реставрацию Базарной площади. Территория включает 24 объекта культурного наследия.

На текущий момент на площади уже демонтировали три ветхих дома, которые не были признаны памятниками истории. На их месте построят ворота или новые дома торговли. В двух объектах культурного наследия начались восстановительные работы. Шесть зданий планируют отреставрировать к 2024 году. Об этом сообщает интернет-портал «Наш город».

Окончательное решение по планировке площади будет приниматься позже.

В 2020 году уже предпринимались попытки реставрации Базарной площади, однако тогда общественники выразили сомнение, что строители могут уничтожить исторический слой при проведении работ. Активисты утверждают, что реставрация осуществлялась без предварительного обследования площади археологами. Особую угрозу для исторической территории представляла крупногабаритная техника. Суд Тобольска привлек к ответственности организации, которые допустили нарушения при выполнении работ.