Для детей-сирот закупят 145 квартир в Омской области

Власти Омской области объявят аукционы на закупку 145 квартир для детей-сирот. Все помещения будут обследованы межведомственной комиссией на соответствие требованиям Жилищного кодекса РФ.

До конца года будет закуплено 69 квартир в Омске. Жилые помещения будут приобретены по актуальным ценам на рынке недвижимости. Стартовая цена контракта для Омска определена в размере 2,5 млн рублей. В районных центрах стоимость варьируется от 700 тыс. до 2,1 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

По словам министра имущественных отношений региона Евгений Козлова, по поручению губернатора особое внимание уделят качеству предоставляемого жилья.

С начала 2021 года детям-сиротам предоставили 110 жилых помещений, включая 71 квартиру, приобретенную по госконтрактам.