Девочку-подростка сбили на пешеходном переходе в Хабаровске

На севере Хабаровска в результате наезда авто серьезно пострадала девочка-подросток. Об этом ИА AmurMedia сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла в дневное время 16 ноября на улице Руднева. Девочка 2008 года рождения пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил легковой автомобиль.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали», — сообщила старший инспектор городского отделения ГИБДД Юлия Трейгер.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

15 ноября массовое ДТП с тремя автомобилями произошло в Ухте (Коми). В результате пострадала девочка-подросток. Ее госпитализировали с тупой травмой живота, сотрясением головного мозга и закрытой травмой головы.