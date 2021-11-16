Прямой эфир
Армия
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
Общество
Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели
Политика
В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности
Экономика
Цена на газ в Европе выросла после приостановки сертификации СП-2
Общество
Илон Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на сумму $930 млн
Общество
Путин заявил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок
Мир
Саакашвили отказался дистанционно участвовать в суде
Культура
Самая дорогая коллекция в мире была продана за $676,1 млн
Мир
Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Танзанией
Экономика
Биткоин подешевел на 8,35% менее чем за сутки

Путин заявил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восстановление объемов авиаперевозок идет, но в целом они сейчас меньше, чем до пандемийного кризиса. Об этом 15 октября на встрече с главой компании «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым заявил президент РФ Владимир Путин.

Всем всё покажи: как будет работать система проверки QR-кодов при перелетах
Не исключено, что их придется предъявлять дважды

«Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление [авиаперевозок] потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году», — сообщил глава государства.

В свою очередь, Полубояринов рассказал, что кризис авиаперевозок в России продолжается, однако ситуация гораздо лучше, чем в целом по миру.

«К семи месяцам 2021 года мы восстановились практически на 70%. Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период и восстановление — плюс 18%», — отметил гендиректор «Аэрофлота».

Он добавил, что темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее, по словам Полубояринова, возврат к объемам 2019 года ожидается не ранее 2023-го.

До этого, 12 ноября, сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,9 млн человек, таким образом приблизившись к объемам авиаперевозок октября 2019 года. Отмечался рост авиаперевозок на 60% в сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19.

Ранее, 9 ноября, туроператоры рассказали «Известиям», что среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет, на долю которого приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%.

За день до этого Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021