Путин заявил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок

Восстановление объемов авиаперевозок идет, но в целом они сейчас меньше, чем до пандемийного кризиса. Об этом 15 октября на встрече с главой компании «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым заявил президент РФ Владимир Путин.

«Аэрофлот» является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление [авиаперевозок] потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году», — сообщил глава государства.

В свою очередь, Полубояринов рассказал, что кризис авиаперевозок в России продолжается, однако ситуация гораздо лучше, чем в целом по миру.

«К семи месяцам 2021 года мы восстановились практически на 70%. Более того, российские внутренние перевозки даже обогнали допандемийный период и восстановление — плюс 18%», — отметил гендиректор «Аэрофлота».

Он добавил, что темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее, по словам Полубояринова, возврат к объемам 2019 года ожидается не ранее 2023-го.

До этого, 12 ноября, сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,9 млн человек, таким образом приблизившись к объемам авиаперевозок октября 2019 года. Отмечался рост авиаперевозок на 60% в сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19.

Ранее, 9 ноября, туроператоры рассказали «Известиям», что среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет, на долю которого приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%.

За день до этого Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.