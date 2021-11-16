Три человека провалились под лед и утонули за 10 дней в Оренбуржье

За последние десять дней в Оренбургской области три человека провалились под лед и утонули. Сотрудники ГИМС призывают жителей региона быть осторожными и не выходить на первый лед.

В числе погибших один мужчина и двое детей. Резонансная трагедия произошла в микрорайоне Кушкуль в Оренбурге. Дети четырех и шести лет, оставшиеся без присмотра, пошли гулять к водоему, позже их тела в воде обнаружили местные жители. Несовершеннолетние провалились под лед и погибли от переохлаждения, пишет 56orb.ru.

По последним данным, толщина льда на реке Урал составляет не больше 2 см. В центре ГИМС отмечают, что пока лед недостаточно прочный. В ежедневном режиме специалисты посещают водные объекты и проводят профилактические беседы с любителями подледной рыбалки. Также инспекторы просят родителей объяснять детям, что выходить на лед запрещено.

С начала 2021 году на водоемах погибли 76 человек.