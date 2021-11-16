Значение международной авиакосмической выставки Dubai Airshow для российской политики на Ближнем Востоке трудно переоценить. В Арабских Эмиратах с 14 по 18 ноября представлена практически вся отечественная перспективная авиатехника. В статичной экспозиции зрителям продемонстрировали однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate (Су—75), вертолет Ка-226Т, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э и боевой вертолет Ми-28НЭ, а также разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э». В летной программе «Dubai Airshow» пролетела знаменитая пилотажная группа «Русские витязи».

С одной стороны, принято считать, что с точки зрения военно-технической области в мировом масштабе речь идет о третьем по значению авиасалоне после Ле-Бурже и Фарнборо. Вместе с тем для стран-участниц из региона Ближнего Востока это прекрасная возможность активизировать свои контакты с российскими госкорпорациями, воочию познакомиться с нашим военным авиапромом. Ведь Россия входит в пятерку ведущих экспортеров вооружений наряду с США, Китаем, Францией и Германией.

Не говоря уже о том, что в этом году из-за пандемии коронавируса был отменен Ле Бурже, а год назад та же судьба постигла и Фарнборо. Кроме того, в ноябре не состоялся и авиасалон Airshow China. Выставка в Дубаи до последнего момента была под угрозой срыва, но власти ОАЭ гарантировали высокий уровень безопасности всем участникам мероприятия. А для России в 2021 году Dubai Airshow стало почти единственной возможностью продемонстрировать свои современные боевые самолеты и вертолеты миру, если не считать МАКС. И Москва воспользовалась этим случаем.

И это при том, что рост интереса к военной технике из России сопровождается практически повсеместно «контрмерами» из США. Исключением не стал и это авиасалон. Публике был представлен легкий американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II (Lockheed Martin). Монархии Персидского залива традиционно рассматривались как клиенты Вашингтона, зависимые только от одного международного игрока во всех направлениях.

Можно только представить, каким могло быть удивление американской стороны, когда презентацию российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (Су—75) посетил вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Для презентации «Ростех» построил спецпавильон с зеркальным полом и потолком.

В этом контексте важна реальная готовность и намерение России выстраивать долгосрочные связи по линии военно-технического сотрудничества не только с арабскими странами, но и со всеми заинтересованными игроками, включая потенциальных африканских импортеров наших вооружений. Тем более, что пример Турции, решившей «закрыть небо» с помощью российских ЗРК С-400 «Триумф», оказался в позитивном смысле «заразительным». Ведь помимо поставок этих средств ПВО Москва и Анкара планируют и обмен технологиями.

Примечательно, что Китай вообще не был представлен образцами боевых самолетов. По существу Dubai Airshow стало полем соревнования между Россией и США. Ранее Пекин активно участвовал в авиасалоне. Не исключено, что нынешний отказ китайцев вызван давлением со стороны альянса AUCUS. Так или иначе, Россия осталась только в плюсе: минус конкурент.

Что же касается арабских стран, то, как отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, от них буквально нет отбою. И в этом мало удивительного: последние два десятилетия вмешательства США в дела Ближнего Востока и Африки показали, насколько важно «не складывать яйца в одну корзину». Отчасти позитивную роль для российских экспортеров играет и тот факт, что наши военно-космические силы достигли самых заметных результатов в Сирии, очистив большую часть сирийской земли от террористов. Более того, волей случая именно там многие перспективные виды российского вооружения прошли обкатку, были апробированы в боевых условиях.

Москва не имеет привычки вмешиваться в дела Ближневосточного региона подобно слону в посудной лавке. Этот аспект неоднократно отмечался в частных беседах иностранных участников мероприятия. В противном случае, едва ли российское оружие пользовалось бы таким ажиотажным спросом. Это уже не только вопрос соотношения цены и качества (хотя и в этом Россия может многих порадовать), но и вопрос соотношения политических рисков. Сотрудничество с Москвой становится залогом баланса и спокойствия в регионе.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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