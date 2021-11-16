Более 30 тыс. мальков рыб выпустили в озеро Ломпадь под Калугой

В Калужской области в озеро Ломпадь выпустили 31,5 тыс. щук, белого амура, белого и пестрого толстолобика. Перед этим мальков проверили на санитарные заболевания.

Как рассказали газете «Весть» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в это время года у рыбы велик процент сохранности. Лед является естественной защитой от хищников.

Глава администрации Людиновского района Дмитрий Удалов рассказал, что на выпуск пригласили общественников, чтобы они могли убедиться в том, что рыба качественная, имеются все ветеринарные документы, мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации четко выполняются.

В следующем году зарыбление этого водохранилища продолжится.