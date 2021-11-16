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АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta для ДПС

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ выпустил 1700 автомобилей Lada Vesta для работы в ДПС. На сегодняшний день автомобили отправлены в подразделения службы различных регионов страны. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

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«Автомобили были доработаны в соответствии с требованиями заказчика: нанесена специальная цветографическая схема, установлены сигнально-громкоговорящая установка со световой панелью, комплекс видеорегистрации кругового видеонаблюдения, а также другое оборудование, обеспечивающее надежную работу специальных систем автомобиля», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года самым продаваемым на российском рынке автомобилем Lada стала Vesta c результатом 10 261 автомобиль. На втором месте находятся автомобили семейства Lada Granta — 7273 проданные машины. Третье место — у Lada Largus: продажи модели составили 3937 автомобилей.

28 сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) собирается проверить новую модель реализации автомобилей компании «АвтоВАЗ».

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ с 15 ноября 2021 года начнет продажи автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. При этом доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей.

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