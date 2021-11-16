Потомство появится у ялтинских крокодилов благодаря летнему потопу

У крокодиловых кайманов в Ялтинском крокодиляриуме впервые появится потомство. Причиной зимнего размножения аллигаторов специалисты считают летние потопы в Ялте.

Директор крокодиляриума Виктор Жиленко рассказал ИА «Крыминформ», что в связи с наводнением у кайманов произошла неожиданная зимовка в начале лета, случилось переохлаждение. А когда они снова вернулись в родном дом, снова наступило лето. На этом фоне они «с удовольствием размножились». Кайманы отложили 70 яиц. Маленькие крокодилы вылупятся через 55-60 дней.

Агентство поясняет, что во время летнего наводнения в Ялте крокодиляриум, находившийся на цокольном этаже здания, затопило полностью. Из помещений удалось эвакуировать животных, погибших нет.

В Ялтинском крокодиляриуме содержится самая большая коллекция пресмыкающихся не только на территории России, но и на территории всей Восточной Европы.