Суд в Турции разрешил подозреваемым в поджоге россиянам покинуть страну

Суд Антальи разрешил российским туристам, которые подозреваются в поджоге леса, покинуть Турцию.Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила адвокат Анастасия Колпащикова.

«Сегодня было первое заседание суда по делу о поджоге леса. Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны. Они могут возвращаться в Россию», — указала она в беседе с «РИА Новости».

Рассмотрение дела будет продолжено, а следующее заседание запланировано на май 2022 года, уточнила адвокат.

Группу россиян задержали 23 октября на маршруте «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи по подозрению в поджоге леса. По решению суда туристы находились под подпиской о невыезде до окончания судебного процесса.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что считает надуманными обвинения в адрес граждан РФ. По его словам, «их считают причастными к тому, что они не приняли мер к тушению разведенного огня, причем умышленно».

По данным турецких СМИ, туристы развели костер в районе, где позднее начался лесной пожар. При этом россияне писали в соцсетях, что они пытались потушить возгорание, возникшее не по их вине.

С конца июля в Турции бушевали лесные пожары. Первые сообщения поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг.