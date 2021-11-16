Прямой эфир
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября
Экономика
В Турции заявили об обсуждении с РФ продления контрактов по «Турецкому потоку»
Мир
Хафтар подал заявление для участия в президентских выборах в Ливии
Туризм
Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Общество
Минздрав утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки
Туризм
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Наука
«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости

Суд в Турции разрешил подозреваемым в поджоге россиянам покинуть страну

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Антальи разрешил российским туристам, которые подозреваются в поджоге леса, покинуть Турцию.Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила адвокат Анастасия Колпащикова.

Огонь да медные трубы: пожары и авария с автобусом в Турции
Почему генконсульство РФ в Анталье не рекомендует туристам покидать места проживания

«Сегодня было первое заседание суда по делу о поджоге леса. Наших граждан допросили по существу дела, после чего суд снял запрет на их выезд из страны. Они могут возвращаться в Россию», — указала она в беседе с «РИА Новости».

Рассмотрение дела будет продолжено, а следующее заседание запланировано на май 2022 года, уточнила адвокат.

Группу россиян задержали 23 октября на маршруте «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи по подозрению в поджоге леса. По решению суда туристы находились под подпиской о невыезде до окончания судебного процесса.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что считает надуманными обвинения в адрес граждан РФ. По его словам, «их считают причастными к тому, что они не приняли мер к тушению разведенного огня, причем умышленно».

По данным турецких СМИ, туристы развели костер в районе, где позднее начался лесной пожар. При этом россияне писали в соцсетях, что они пытались потушить возгорание, возникшее не по их вине.

С конца июля в Турции бушевали лесные пожары. Первые сообщения поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021