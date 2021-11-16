Коммунальную технику закупят для Оренбурга за 101 млн рублей

Оренбург получит 101 млн рублей на приобретение коммунальной спецтехники. Часть машин планируется использовать круглый год.

Средства выделяются из регионального бюджета по инициативе губернатора Дениса Паслера. Город закупит 27 единиц техники, в том числе девять тракторов с навесным оборудованием, два самосвала, многофункциональную машину с вакуумным оборудованием, несколько погрузчиков, автогрейдер. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Поставка техники ожидается до конца 2021 года.

Днем ранее сообщалось, что власти Великого Новгорода планируют приобрести снегоуборочную технику на сумму свыше 37 млн рублей.