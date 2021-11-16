Прямой эфир
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября
Экономика
В Турции заявили об обсуждении с РФ продления контрактов по «Турецкому потоку»
Мир
Хафтар подал заявление для участия в президентских выборах в Ливии
Туризм
Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Общество
Минздрав утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки
Туризм
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Наука
«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости

В США арестовали российского бойца ММА Акмала Хожиева по подозрению в убийстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Акмал Хожиев арестован в США по подозрению в убийстве врача. Об этом 16 ноября сообщает MMA Junkie.

Не все флаги в гости: лишат ли Украину ЧЕ по MMA
Президент местной федерации смешанных единоборств заявил, что российские спортсмены не должны выступить в Киеве

По информации источника, Хожиева задержали 7 ноября на острове Гуам. Бойцу предъявлены обвинения в нанесении смертельных ножевых ранению местному врачу во время спора о вакцинации от коронавируса.

27-летний спортсмен признал свою вину при задержании.

Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева.

Хожиев провел четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав три победы.

Последний бой он провел весной 2017 года на турнире M-1 Global - Road to M-1: St. Petersburg 2, пишет «Газета.Ru».

В марте двукратный чемпион мира по MMA Алан Хадзиев умер от ножевого ранения, полученного в ходе драки в Моздоке (Северная Осетия).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021