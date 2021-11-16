В США арестовали российского бойца ММА Акмала Хожиева по подозрению в убийстве
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Акмал Хожиев арестован в США по подозрению в убийстве врача. Об этом 16 ноября сообщает MMA Junkie.
По информации источника, Хожиева задержали 7 ноября на острове Гуам. Бойцу предъявлены обвинения в нанесении смертельных ножевых ранению местному врачу во время спора о вакцинации от коронавируса.
27-летний спортсмен признал свою вину при задержании.
Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева.
Хожиев провел четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав три победы.
Последний бой он провел весной 2017 года на турнире M-1 Global - Road to M-1: St. Petersburg 2, пишет «Газета.Ru».
В марте двукратный чемпион мира по MMA Алан Хадзиев умер от ножевого ранения, полученного в ходе драки в Моздоке (Северная Осетия).