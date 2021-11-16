В Белоруссии раскритиковали согласование пятого пакета санкций ЕС против Минска

Введение новых санкций в отношении Минска никак не решит миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил «Известиям» зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич, добавив, что беженцы — лишь повод для усиления конфронтации.

«Это никак не решает миграционный кризис на границе. Это еще раз доказывает, что Евросоюз не беспокоит ни миграционный кризис, ни случай с самолетом [Ryanair] в Белоруссии, когда ввели санкции, не дожидаясь международного расследования. То есть санкции вводились бы и с беженцами, и без них», — сказал он.

По словам политика, Брюссель никак не может понять, что в Белоруссии не удастся совершить цветную революцию, не получится вмешиваться в выборы, референдумы, поскольку это внутреннее дело республики. Гайдукевич подчеркнул, что санкции ни к чему не приведут кроме симметричного ответа Минска, новые ограничительные меры не того, что мы ответим таким же пакетом санкций, адекватно, спокойно, но это никак не изменят внутреннюю политику страны, геополитический вектор развития и не решит миграционный кризис.

Как предположил белорусский парламентарий, в Европе сейчас наблюдается конфликт элит, где прагматичные политики, такие как исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, считают, что надо решать вопрос путем диалога и реальной политики, а не пакетом санкций и войсками НАТО на границе.

«Мигранты — это лишь повод для того, чтобы усилить конфронтацию с Белоруссией, а в конечном итоге — конфронтацию с Россией. Европейские политики ведь уже говорят, что за всем якобы стоит Россия», — заключил Гайдукевич.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого пытались определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом. Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.

Как рассказал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, президент Белоруссии и исполняющая обязанности канцлера Германии договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам на границе с Евросоюзом.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени указал на то, что санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.