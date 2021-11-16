Баранину без документов не пропустили в Псковскую область

В Великие Луки Псковской области пытались ввезти 200 кг баранины без документов. Груз задержали в деревне Лобок в Невельском районе. Автомобиль с мясом двигался с территории Белоруссии.

Как пишет Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, во время проверки было установлено, что 2 ц баранины перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали безопасность и происхождение продукции. К тому же на мясе не было маркировки.

Баранину везли в багажном отделении легкового автомобиля, не оснащенном холодильным оборудованием.

Ведомство оформило протоколы об административном правонарушении. Товар вернули отправителю.