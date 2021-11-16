Власти США запретили Индонезии забирать купленные у РФ самолеты Су-35

Власти Соединенных Штатов угрожают Индонезии санкциями, в случае если она заберет у России купленную партию истребителей Су-35. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Несколько лет назад индонезийцы купили у нас Су-35. До сих пор истребители не поставлены, поскольку США им буквально выкручивают руки. Мне говорил об этом лично командующий ВВС Индонезии. [Американский] посол открыто угрожал членам кабмина различными экономическими и политическими последствиями за сотрудничество в военно-технической сфере с Москвой. Идут угрозы вплоть до обрушения национальной валюты», — приводит «Газета.Ru» слова Кладова.

Контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Индонезия подписали в феврале 2018 года. Первый самолет Джакарта хотела получить к октябрю, а поставка должна была осуществиться в течение двух лет. Однако реализация контакта до сих пор не началась.

В марте 2019 года заместитель директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества Михаил Петухов сообщил о продолжении сотрудничества России и Индонезии по контракту на поставку истребителей Су-35 и опроверг информацию об отказе Джакарты от соглашения.

20 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия получила несколько заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35. Он напомнил, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.