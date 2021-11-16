Прямой эфир
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября
Экономика
В Турции заявили об обсуждении с РФ продления контрактов по «Турецкому потоку»
Мир
Хафтар подал заявление для участия в президентских выборах в Ливии
Мир
Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Общество
Минздрав утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки
Туризм
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Наука
«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости

Мурманская область участвует в антипремии «Бандерлоги наследия»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мурманская область попала в голосование антипремии «Бандердоги наследия». Речь идет об открытом реестре физических лиц, компаний и органов власти, которые причиняют вред культурному наследию русского народа.

Заполярье включили в номинацию «Недореставрация». В ней предлагается проголосовать за «Обрушение памятника героям-подводникам в Лиинахамари». На утро 16 ноября свой голос мемориалу отдали 43,6% участников, пишет ИА «Би-порт».

В антипремии есть еще четыре номинации: «Вандал года», «Лютый эксперт», «Недоблагоустройство» и «Хоронитель древности». Премия будет вручена победителям 1 декабря.

Мемориал «Героям-подводникам в годы Великой Отечественной войны 1941–1945», который установлен в Лиинахамари, обрушился в сентябре 2020 года. Установлено, что памятник разрушили намеренно. Было возбуждено уголовное дело. В поселке побывал губернатор Андрей Чибис. По его словам, никто не уйдет от ответственности, а памятник будет восстановлен.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021