Мурманская область участвует в антипремии «Бандерлоги наследия»

Мурманская область попала в голосование антипремии «Бандердоги наследия». Речь идет об открытом реестре физических лиц, компаний и органов власти, которые причиняют вред культурному наследию русского народа.

Заполярье включили в номинацию «Недореставрация». В ней предлагается проголосовать за «Обрушение памятника героям-подводникам в Лиинахамари». На утро 16 ноября свой голос мемориалу отдали 43,6% участников, пишет ИА «Би-порт».

В антипремии есть еще четыре номинации: «Вандал года», «Лютый эксперт», «Недоблагоустройство» и «Хоронитель древности». Премия будет вручена победителям 1 декабря.

Мемориал «Героям-подводникам в годы Великой Отечественной войны 1941–1945», который установлен в Лиинахамари, обрушился в сентябре 2020 года. Установлено, что памятник разрушили намеренно. Было возбуждено уголовное дело. В поселке побывал губернатор Андрей Чибис. По его словам, никто не уйдет от ответственности, а памятник будет восстановлен.