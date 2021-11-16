Прямой эфир
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 27 октября
Экономика
В Турции заявили об обсуждении с РФ продления контрактов по «Турецкому потоку»
Мир
Хафтар подал заявление для участия в президентских выборах в Ливии
Туризм
Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Общество
Минздрав утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки
Туризм
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
Наука
«Роскосмос» продолжит следить за космическим мусором рядом с МКС
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости

Политолог объяснил изменение состава президиума Госсовета

Политолог Мартынов объяснил изменение состава президиума Госсовета
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов во вторник, 16 ноября, прокомментировал «Известиям» изменение состава членов президиума Государственного совета России.

Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документы был опубликован накануне на официальном портале правовых актов.

Тяжело учение: Путин заявил о совершенствовании оплаты труда педагогов
Как власти намерены помогать преподавателям и школьникам и что не так со словом «услуга»

«Госсовет состоит из губернаторов. Это плановая ротация согласно положению о Госсовете. Как раз в этом принцип и смысл», — указал политолог.

Он подчеркнул, что существует рейтинг губернаторов в обществе, так как кто-то может хуже, а кто-то лучше справляться со своими обязанностями. Однако с точки зрения федерализма в стране все регионы равны, а значит равны и их главы. Именно поэтому и предусмотрена периодическая ротация состава президиума Госсовета, отметил Мартынов.

Согласно документу, подписанному российским лидером, в состав президиума Госсовета вошли полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова.

Кроме того, согласно распоряжению, десять человек покинули состав структуры, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ. В число основных функций органа вошли рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.

Помимо прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021