Политолог объяснил изменение состава президиума Госсовета

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов во вторник, 16 ноября, прокомментировал «Известиям» изменение состава членов президиума Государственного совета России.

Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документы был опубликован накануне на официальном портале правовых актов.

«Госсовет состоит из губернаторов. Это плановая ротация согласно положению о Госсовете. Как раз в этом принцип и смысл», — указал политолог.

Он подчеркнул, что существует рейтинг губернаторов в обществе, так как кто-то может хуже, а кто-то лучше справляться со своими обязанностями. Однако с точки зрения федерализма в стране все регионы равны, а значит равны и их главы. Именно поэтому и предусмотрена периодическая ротация состава президиума Госсовета, отметил Мартынов.

Согласно документу, подписанному российским лидером, в состав президиума Госсовета вошли полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова.

Кроме того, согласно распоряжению, десять человек покинули состав структуры, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ. В число основных функций органа вошли рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.

Помимо прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.