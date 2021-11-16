Поезд Минск — Мурманск возобновит движение через Псковскую область

В середине декабря возобновится движение международного поезда № 65/66 сообщением Минск — Мурманск. Он проследует с остановками в Орше, Витебске, Невеле, Новосокольниках, Дне, Великом Новгороде, Волховстрое и Петрозаводске.

Поезд будет отправляться раз в неделю из Минска по вторникам в 10:23. В Мурманск он прибудет через двое суток в 5:58, сообщает Псковское агентство информации.

Поезд перестал курсировать с 21 марта. Отмена железнодорожного сообщения была связана с закрытием российско-белорусской границы из-за напряженной ситуации с коронавирусом.