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В Турции заявили об обсуждении с РФ продления контрактов по «Турецкому потоку»

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Турция и «Газпром» обсуждают увеличение поставок газа в республику, потому что у газопровода «Турецкий поток» в 2022 году незаконтрактованные мощности составляют 9,75 млрд куб. м. Об этом заявил журналистам турецкий заместитель министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

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По словам Байрактара, Анкара ожидает поставки газа из Москвы по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд куб. м.

«Я уверен, что «Газпром» хочет продавать больше газа Турции. Турции нужен газ. Это идеальное сочетание», — приводит ТАСС слова замминистра.

30 июля вице-премьер России Александр Новак заявлял, что российская и турецкая стороны ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа. Он отмечал, что рабочая группа обсуждала вопросы, которые существуют между «Газпромом», «Газпром экспортом» и Botas. 21 сентября Байрактар сообщал журналистам, что страна обсуждает заключение новых контрактов на поставки газа не только с Россией.

«Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например с «Газпромом», истекают в конце года. Мы обсуждаем контракты с Россией, а также новые контракты с другими странами», — говорил он.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» введен в эксплуатацию в конце 2002 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод состоит из двух параллельных ниток общей пропускной способностью 31,5 млрд куб. м. О его строительстве объявили 1 декабря 2014 года, реализация проекта была начата после подписания Межправительственного соглашения между Москвой и Анкарой 10 октября 2016 года. Основная ветка была открыта в январе 2020 года.

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