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Депутат ГД раскритиковал слова Арестовича о сценариях обороны Украины

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Проработка властями Украины сценариев на случай войны с Россией направлена лишь на выкачивание денег из бюджета страны. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев располагает девятью сценариями обороны на случай возможной «агрессии» РФ.

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«Создание сценариев на случай военной кампании с Россией — это лишь очередное выкачивание денег из государственного бюджета Украины и получение дотаций для стратегов, которые разработают планы обороны и контратак», — сказал он телеканалу RT.

Парламентарий подчеркнул, что «никакой агрессии Киев не дождется».

«Это показали и события последних семи лет, это доказывает сдержанная и, скажем прямо, миролюбивая политика нашего государства», — отметил депутат.

По словам Белика, Арестович — один из самых главных «скандальных фигурантов украинских политических элит».

«Ему нужно внимание, сделанное даже на таком дешевом пиаре, как уже набившая оскомину война с Россией, вот и старается изо всех сил — придумал девять сценариев. Посмотрим к концу года — может, их появится и 29, но, как бы то ни было, у нас в планах нет войны с Украиной», — добавил он.

Ранее, 15 октября, Арестович заявил, что Украина с апреля имеет девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются. За день до этого он высказал мнение, что Россия на фоне напряженности на границе Белоруссии и ЕС может «пойти в наступление» на Украину.

Тогда же бывший генеральный прокурор страны Святослав Пискун заявил, что Россия может начать войну с Украиной на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. По его мнению, когда Украина не будет пускать мигрантов, Россия начнет их защищать, воюя с Украиной.

До этого, 12 ноября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

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