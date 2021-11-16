Американская фармкомпания Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19

Росздравнадзор выдал американской фармкомпания Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний препарата Paxlovid для профилактики коронавируса. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.

Исследование проведут среди взрослых, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях примут участие более 90 человек из Московской области, Смоленска, Санкт-Петербурга, Барнаула и других городов России.

Отмечается, что до конца 2021 года компания Pfizer намерена наладить выпуск более 180 тыс. доз препарата, а в следующем году нарастить производство до 50 млн доз, пишет «Газета.Ru».

В свою очередь, Минздрав России разрешил в стране клинические испытания препарата для лечения COVID-19 компании Pfizer.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19. Глава Минздрава добавил, что конкретнее, о каком препарате идет речь, он скажет только после завершения испытаний.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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