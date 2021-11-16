Дорогу к спортивному кластеру построят в Петрозаводске

В Петрозаводске построят дорогу с мостом, которая свяжет микрорайон с кластером зимних видов спорта. На портале госзакупок появился тендер на разработку проекта.

На строительство подъездной дороги, в том числе и моста через реку Лососинку, власти готовы выделить из бюджета республики максимум 20 млн рублей.

Дорога протянется от Лесного проспекта до района здания ветлечебницы. Работы планируется завершить в 2025 году. Подрядчик должен рассмотреть не менее трех вариантов мостового сооружения и трассы. Переправа будет двух- или четырехполосной, в зависимости от расчетов интенсивности движения. В техзадании также говорится о строительстве велодорожки, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что на проект самого кластера зимних видов спорта из бюджета выделили 33 млн рублей. Его должны построить до 2024 года. По словам вице-премьера по вопросам экономики правительства республики Дмитрия Родионова, основой для создания кластера станут республиканский спортивный комплекс «Курган», трасса «Фонтаны» и окрестности озера Лососинного.