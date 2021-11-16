Тела матери и дочери нашли в квартире под Владимиром

Во Владимирской области обнаружили тела убитых матери и ее взрослой дочери. Об этом сообщил РЕН ТВ во вторник, 16 ноября.

Тела были найдены в городе Коврове. По данным телеканала, преступник проник в квартиру, где жили женщины, и нанес им ножевые удары в области груди и живота. От полученных травм 42-летняя женщина и ее 22-летняя дочь скончались на месте.

Убийство произошло в ночь на понедельник, 15 ноября. Ведется розыск нападавшего, сообщает телеканал «360». По мнению правоохранителей, убийство мог совершить 22-летний молодой человек убитой девушки, который также является жителем Коврова.

Как сообщает «КП-Владимир» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушка работала медсестрой, а ее мать — на заводе имени Дегтярева.

15 ноября пресс-служба СУ СКР по Липецкой области сообщила о завершении расследования уголовного дела об убийстве 18-летней девушки. Фигурантом по нему проходит 21-летний житель Лев-Толстовского района, а также его знакомый, обвиняемый в укрывательстве преступления.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа 21-летний молодой человек в ходе конфликта нанес своей 18-летней подруге два удара по лицу и один удар ногой по голове. Потерпевшая скончалась на месте в результате черепно-мозговой травмы.