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В Москве пройдет бесплатный онлайн-интенсив по цифровизации бизнеса

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17 ноября на столичном сайте для малого бизнеса mbm.mos.ru начнется обучение для предпринимателей, посвященное цифровизации. Сперва пройдет онлайн-форум «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация», а с 22 ноября стартуют тематические вебинары. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Программа была подготовлена вместе с Минцифры РФ.

«Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные», — отметила Сергунина, слова которой приводит портал mos.ru.

Стать участником онлайн-форума можно после регистрации. Обучающиеся познакомятся с трендами и практическими кейсами, а также получат подробную информацию о поддержке бизнеса в Москве.

Онлайн-форум разделен на три тематические сессии. На первой — «Цифровизация бизнеса — миф или реальность?» — обсудят перспективы цифровизации, автоматизацию процесса подбора и обучения персонала.

Вторая сессия — «Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса» — касается использования современных IT-инструментов для сокращения издержек и повышения конкурентоспособности. Третья сессия — «Меры стимулирования цифровой трансформации компаний» — посвящена мерам финансовой поддержки.

«Новый образовательный проект поможет предпринимателям оперативно решать ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

С 22 ноября обучение продолжится серией из трех вебинаров. На них участникам расскажут о возможностях CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами), способах цифровизации бухучета и управления персоналом.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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