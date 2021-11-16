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Водитель отказался принимать у школьника оплату картой «Алга» в Уфе

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В Уфе школьнику пришлось бежать три остановки до школы из-за того, что водитель автобуса отказался принимать к оплате транспортную карту «Алга» и высадил мальчика на три остановки дальше школы. Об этом рассказала мама школьника на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях.

По словам женщины, это произошло на маршруте № 224. Чем объяснил водитель свой отказ, женщина не уточняет. Она утверждает, что из-за поступка водителя ребенок опоздал в школу на целый урок.

Сообщение «о произволе водителей» было направлено в управление транспорта и связи Уфы. Там обещают разобраться в случившемся до 18 ноября, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Транспортную карту «Алга» начали вводить в республике в июле 2019 года. Карту сразу же приобрели в общей сложности 522 тыс. человек, а с учетом карт школьников количество обладателей «Алги» достигло 1 млн человек. В начале июня 2021 года началось тестирование виртуальной версии транспортной карты.

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