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Буферную зону вокруг свинокомплексов увеличили в Курской области

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В Курской области буферная зона вокруг свинокомплексов увеличена до 30 км. Засев полей кормовыми культурами на расстоянии ближе 1 км от ограждений этих комплексов исключен. Решение приняла специальная комиссия по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней.

В региональной администрации ИА «Абирег» рассказали, что пока эпизоотическая ситуация с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в Курской области остается благополучной. Ветеринарная служба постоянно отслеживает ситуацию в дикой фауне и среди домашних свиней.

С начала года специалисты пробирковали более 13 тыс. голов поросят в личных подсобных хозяйствах и провели более 83 тыс. исследований материала от домашних свиней и 177 — от дикого кабана. Результаты оказались отрицательными. С начала года инспекторы обнаружили в охотугодиях семь голов павших диких кабанов. Результат анализов на АЧС оказался отрицательным.

В ноябре 2020 года вспышка вируса АЧС произошла на предприятии «Реут» в Курской области. На производственных площадках выявили более 50 тыс. зараженных животных. Из-за карантина на предприятии организация столкнулась с финансовыми трудностями. Окончательно отменить карантин удалось только в начале этого лета.

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