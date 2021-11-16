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Воскресенский сквер станет главной новогодней локацией в Омске

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В Омске определили главную локацию новогодних праздников. Ей станет Воскресенский сквер, сообщает городская мэрия.

В пешеходной зоне Воскресенского сквера обустроят ледовый каток с декоративными световыми элементами. Также на локации установят светящиеся шары, фигуры животных, световые прожекторы и гирлянды.

Участок между улицами Некрасова и Либкнехта украсят малые архитектурные формы. На улице Партизанской, на сопряжении улиц Ленина и Таубе планируется установить световую гирлянду.

Кроме того, преобразится улица Спартаковская. На газонах от улицы Ленина до Тарских ворот появятся 10 снеговиков. В сквере имени Дзержинского установят четыре световые арки, три композиции «Силуэты», а также ель с проходом.

Стоимость всей городской иллюминации составит 1,62 млн рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

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