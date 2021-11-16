Выход ремастера трилогии GTA оказался провальным

Геймеры обсуждают, возможно, крупнейший провал за всю историю игр. Ремастер трилогии GTA назвали оскорблением преданных фанатов, передает телеканал «Известия». Баги в перевыпуске буквально на каждом шагу. Средний пользовательский балл на Metacritic составил 0,5 из 10. Пользователям за 4,5 тыс. рублей обещали новый стиль и gameplay. Но геймеры получили странные лица и другие части тела героев. Разработчики даже неправильно нарисовали логотип компании. Вместо пятиконечной звезды красуется шестиконечная. Игру сняли с продажи под предлогом доработки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.