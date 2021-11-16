Единый областной лор-центр создали на базе больницы в Саратове

В Саратовской городской клинической больнице № 6 создали единый Центр оториноларингологии для взрослых пациентов. Он объединил подразделения Сурдологического центра, бывшей областной офтальмологической больницы и лор-отделения стационара на Гвардейской улице.

Центр будет принимать пациентов не только из Саратова, но и из районов области. Его работа будет строиться по принципу замкнутого цикла оториноларингологии. На базе одного учреждения планируется проводить амбулаторно-поликлинический прием, давать направления на госпитализацию, обследования и операции.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Боровский, который возглавил центр, рассказал ИА «Взгляд-инфо», что аналогов такого учреждения в Саратове нет. Лор-отделение в больнице № 6 всегда было одним из самых сильных в городе. Здесь проводятся занятия на кафедре оториноларингологии для студентов-медиков. Лор-центр будет продолжать сотрудничество с кафедрой оториноларингологии Саратовского медуниверситета по направлению научной и клинической деятельности.

Отдельным направлением работы центра станет и сурдологическая помощь детям, которые смогут приезжать со всей области. Это единственная профильная служба в регионе.