Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым

Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга. Специалисты сделали вывод, что обвиняемый вменяем и может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

Первую экспертизу Галявиева в июле провел Научный центр имени Сербского. Она показала, что в момент совершения массового убийства молодой человек был невменяем, однако психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала обратное.

6 августа в ОНК сообщили, что мотивом нападения Галявиева на гимназию стала ненависть.

Нападение на гимназию в столице Татарстана было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

Свою вину Галявиев признал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на молодого человека было официально зарегистрировано оружие.

8 июля был арестован гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Он стал фигурантом уголовного дела из-за того, что в день атаки на школу в учебном заведении не сработал магнитный замок на двери и вооруженный подросток смог проникнуть в здание.