Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости

Президент США Джо Байден три раза отклонял пакет санкций в отношении России, так как считал предлагаемые меры недостаточно жесткими. Об этом 15 ноября сообщила газета Politico.

«Когда чиновники Совета национальной безопасности обратились к президенту Джо Байдену с пакетом санкций, которые должны быть введены в отношении России в начале этого года, он трижды отправлял их им обратно», — сообщает СМИ.

При этом журналисты отметили, что одни высокопоставленные политики в США придерживаются жесткой позиции в отношении России, а другие выступают за осторожный подход в отношениях Вашингтона и Москвы, считая, что страны должны сотрудничать.

К первым относят официального представителя Госдепартамента США Викторию Нуланд и госсекретаря Энтони Блинкена, а ко второй группе — советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и представителя американского лидера по климату Джона Керри.

Ранее, 3 ноября, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что существует вероятность того, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России. При этом Антонов указал, что торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона развиваются.

За день до этого Антонов указал, что в российско-американских отношениях за прошедший год наметились небольшие позитивные сдвиги. Он отметил, что страны также возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Кроме того, сохраняется устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Стороны обсуждают проблемы климата, развития и защиты Арктики, а также продолжают торговые отношения, указал посол.

При этом 26 октября американское издание The Washington Post заявило о неэффективности американской санкционной политики. Журналисты издания изучили введенные ограничительные меры США, отметив, что данный метод политического давления не приносит желаемых результатов.

К похожим выводам о действенности санкций США в 2019 году пришли члены комитета палаты представителей конгресса США. Они заявили, что Россия снизила зависимость от Запада и активно налаживает деловые и политические отношения с такими странами, как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

Вашингтон неоднократно вводил и расширял санкции против России, в том числе из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Кроме того, минфин США ввел 15 апреля рестрикции, которые запрещают финансовым институтам страны участвовать в размещении новых выпусков российских гособлигаций в рублях и других валютах, но не накладывают ограничений на покупку российского госдолга на вторичном рынке. Санкции вступили в силу с 14 июня.