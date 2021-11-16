Водитель пострадал во время ДТП с лосем в Тверской области

Крупная авария произошла из-за лося в Тверской области. Водитель автомобиля, сбившего дикое животное, госпитализирован с тяжелыми травмами.

В ночь на 16 ноября на 80-м км автодороги Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна легковой автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был 34-летний мужчина, сбил вышедшего на проезжую часть лося.

Водитель находился в машине один, признаков опьянения у него не обнаружено. Лось после столкновения с автомобилем не выжил.

«Тверские ведомости» отмечают, что на участке дороги, где произошло ДТП, не было предупреждающих знаков о возможном выходе диких животных на проезжую часть.

В начале октября сообщалось, что на Симферопольском шоссе в Москве образовался затор из-за раненого лося. У животного была травмирована нога и сломан рог.