Украинские правоохранители пришли с обыском к депутату рады Киве

Украинские правоохранители во вторник утром пришли к депутату Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илье Киве с обыском. Об этом 16 ноября сообщил его коллега по фракции депутат Вадим Рабинович.

«К народному депутату нашей партии Илье Киве в 6:00 (7:00 мск) прибыли проводить обыск! Идет зачистка всех неугодных», — написал он в Telegram.

7 октября Кива поздравил президента России Владимира Путина с 69-летием, назвав его лидером нации и дружественного народа. По словам депутата, имя президента РФ как великого правителя записано в истории человечества.

На следующий день руководитель исполкома партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР» Артур Палатный предложил наказать Киву. Он призвал депутатов Верховной рады лишить Киву мандата и обратился к Службе безопасности Украины с просьбой возбудить против него уголовное дело по статье «Государственная измена». Также, по мнению Палатного, Киву стоит лишить гражданства Украины.

9 октября сообщалось, что находящиеся на фронте бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили депутата в оскорблении их достоинства из-за поздравления российского лидера.

«Ребята, если кто-то где-то увидит это наркоманское животное, мы очень просим: передайте ему от нас привет и плюньте, по возможности, в морду», — сказали они в видеообращении.

В этот же день Кива отреагировал на видео, опубликованное бойцами. По словам депутата, он относится к кадрам как к обиде солдата на своего командира. Кива указал, что солдаты «точно не виноваты».

«Ребята седьмой год на войне в окопе, и этот окоп сегодня почти весь их мир, а телевизор так и говорит, что виноват во всем Путин... Моя задача как политика — забрать их из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну!» — написал Кива в Telegram.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. При этом Киев винит в сложившейся ситуации Москву. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти к урегулированию.