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В Польше оценили вероятность войны с Белоруссией

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Вооруженного конфликта между Польшей и Белоруссией, скорее всего, не будет. Такое мнение 16 ноября выразил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский, комментируя ситуацию с мигрантами на границе между странами.

«У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово — «скорее», потому что мы имеем дело с непредсказуемым противником», — заявил он в интервью «Польскому радио».

Все что у Гродно: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши
Сейчас у них есть два пути, и ни один из них не ведет в Европу

Отношения двух государств обострились на фоне миграционного кризиса, который с начала ноября наблюдается на границе Белоруссии и Польши. 8 ноября многочисленная группа беженцев подошла к границе в лесной полосе со стороны Белоруссии. Мигранты резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Белоруссию, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

Немецкий политолог Александр Рар 13 ноября выразил мнение, что ситуация с мигрантами способна повлечь за собой смену власти в ряде стран Европы.

Также он отметил, что сейчас беженцам, которые хотят попасть в Евросоюз, уже нечего терять. Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с наплывом мигрантов в ЕС в 2015 году.

В тот же день начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер указал на то, что на сегодняшний день угроза возникновения случайных конфликтов возросла по сравнению с временами холодной войны. Комментируя ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, он подчеркнул, что ни один из вариантов развития событий «уже больше не способен удивить» его.

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