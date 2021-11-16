Владимир Путин утвердил изменения в составе президиума Государственного совета России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым утверждаются изменения в составе членов президиума Государственного совета РФ. Документ был опубликован 15 ноября на официальном портале правовых актов.

Документом были внесены изменения в состав Госсовета, утвержденный распоряжением от 21 декабря 2020 года.

В Госсовет вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков, полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

Исключены из президиума Госсовета были 10 человек, в том числе губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Также глава государства подписал указ, которым назначил Дмитрия Артюхова председателем комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика», пишет сайт «Газета.Ru».

Закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета был подписан Путиным в декабре 2020 года. Члены Госсовета рассматривают вопросы взаимодействия публичной власти, обсуждают направления внешней и внутренней политики страны и определяют вектор социально-экономического развития РФ. Также члены Госсовета анализируют и предлагают варианты улучшения системы государственного и муниципального управления.

В сентябре ткущего года комиссия Госсовета по направлению «Транспорт» попросила правительство исключить дискриминацию при субсидировании авиаперевозок наименее защищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и граждан младше 23 лет.

Такая рекомендация содержится в протоколе заседания комиссии «О развитии региональных и местных авиаперевозок» под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова (копия документа есть у «Известий»).