Прямой эфир
Армия
В России началось создание опытного образца беспилотника «Сириус»
Общество
Роспотребнадзор продлил действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года
Мир
Байден трижды отклонял пакет санкций против РФ из-за их недостаточной жесткости
Общество
Минздрав разрешил Pfizer провести в России испытания препарата от COVID-19
Мир
Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности изучения космоса
Политика
Путин изменил состав президиума Госсовета
Мир
Американский эсминец Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
Мир
Эстония решила укрепить границу с РФ проволокой
Происшествия
Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

Владимир Путин утвердил изменения в составе президиума Государственного совета России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым утверждаются изменения в составе членов президиума Государственного совета РФ. Документ был опубликован 15 ноября на официальном портале правовых актов.

За дело, за живое: обновленный Госсовет рассмотрит цели до 2030 года
В повестке — обсуждение задач по реализации в регионах нацпроектов

Документом были внесены изменения в состав Госсовета, утвержденный распоряжением от 21 декабря 2020 года.

В Госсовет вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков, полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

Исключены из президиума Госсовета были 10 человек, в том числе губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Также глава государства подписал указ, которым назначил Дмитрия Артюхова председателем комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика», пишет сайт «Газета.Ru».

Закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета был подписан Путиным в декабре 2020 года. Члены Госсовета рассматривают вопросы взаимодействия публичной власти, обсуждают направления внешней и внутренней политики страны и определяют вектор социально-экономического развития РФ. Также члены Госсовета анализируют и предлагают варианты улучшения системы государственного и муниципального управления.

В сентябре ткущего года комиссия Госсовета по направлению «Транспорт» попросила правительство исключить дискриминацию при субсидировании авиаперевозок наименее защищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и граждан младше 23 лет.

Такая рекомендация содержится в протоколе заседания комиссии «О развитии региональных и местных авиаперевозок» под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова (копия документа есть у «Известий»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021