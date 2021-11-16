Несколько мигрантов на границе обратились за помощью к белорусским медикам

Несколько мигрантов на границе с Польшей ночью обратились за помощью к белорусским медикам. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 16 ноября, в Гродненском погранотряде.

«Нескольким беженцам оказали помощь в связи с переохлаждением», — уточнили пограничники.

Большая часть мигрантов более чем из 2 тыс. человек еще с вечера расположились на линии границы перед заграждениями, установленными польскими силовиками. Ряд палаток иностранцев установлен прямо вплотную к колючей проволоке.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

12 ноября через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

В то же время президент России Владимир Путин за день до этого указал, что РФ готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Он уточнил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это попытка снять с себя ответственность за происходящее.