Томские санатории оказались самыми бюджетными в СФО

Санатории Томской области попали в топ-3 дешевых по Сибирскому федеральному округу для отдыха на Новый год. Также на первых местах расположились курорты Кемеровской и Омской областей. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

За три дня проживания, питания и лечения в санаториях придется заплатить от 6,9 тыс. до 7,2 тыс. рублей. Пятерку лидеров замыкают Красноярский край и Иркутская область.

Самыми дорогими для встречи Нового года в Сибири признали Алтайский край, Республику Алтай и Новосибирскую область. Трехдневное пребывание там обойдется в сумму от 11,8 тыс. до 12,6 тыс. рублей.

По России дороже всего отдохнуть в санаториях Москвы, Тюменской и Московской областей. В Краснодарском крае и в Крыму новогодний отдых будет стоить 14,4 тыс. и 13,1 тыс. рублей соответственно, пишет РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что среди зарубежных направлений на новогодние праздники туристов привлекает Турция. Путешествие в страну с размещением в четырехзвездочном отеле с системой «всё включено» обойдется в 68,4 тыс. рублей. В Египте отдых в новогодние каникулы обойдется минимум в 89,4 тыс. рублей.