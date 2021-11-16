Омбудсмену Украины отказали в посещении Саакашвили в тюрьме

Омбудсмену Украины Людмиле Денисовой отказали в посещении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Грузинским законодательством не учитывается пропуск народного защитника Украины [в тюрьму]. В этом нет необходимости. Мы не обязаны. <...> И, как я вам уже сказал, именно по этим мотивам народный защитник пока что не была допущена», — заявил Брегадзе.

Накануне власти Грузии не пустили Саакашвили на заседание по делу о растрате государственных средств из-за опасений того, что ряд представителей политических партий может помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание городского суда. При этом отмечалось, что еще одной причиной недопуска политика к участию в заседании является риск ухудшения состояния его здоровья, вызванного длительной голодовкой.

Дело о растрате государственных средств в отношении Саакашвили известно как «дело пиджаков». Следственные органы, предъявившие в июле 2014 года Саакашвили заочно обвинение, утверждают, что политик на государственные средства купил себе дорогую одежду. В списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму $28,6 тыс.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.