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Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
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Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

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Директор Национально-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 16 ноября, заявил, что назальная вакцина от коронавируса не способствует возникновению побочных эффектов.

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По его словам, вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям. Однозначного ответа на него пока нет, сообщил Гинцбург агентству «РИА Новости».

Ученый добавил, что прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, пишет «Газета.Ru».

10 ноября Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса в форме назального спрея создаст местный иммунитет в носоглотке и не отменит обычную прививку, а дополнит ее.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, срок регистрации назальной вакцины «зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания».

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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