Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

Директор Национально-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 16 ноября, заявил, что назальная вакцина от коронавируса не способствует возникновению побочных эффектов.

По его словам, вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям. Однозначного ответа на него пока нет, сообщил Гинцбург агентству «РИА Новости».

Ученый добавил, что прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, пишет «Газета.Ru».

10 ноября Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса в форме назального спрея создаст местный иммунитет в носоглотке и не отменит обычную прививку, а дополнит ее.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, срок регистрации назальной вакцины «зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания».

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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